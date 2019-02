Voragine per strada, perde ruota e cerchione: "Pronto a chiedere i danni"

Poteva andare peggio, molto peggio: a conti fatti, una tragedia sfiorata. E' successo giovedì mattina lungo la Strada Provinciale 236, nota anche come Goitese, in territorio di Montichiari e praticamente all'altezza del Centro Fiera del Garda: a causa di una buca stradale una Peugeot 307 ha perso di netto la gomma anteriore sinistra, e ha rischiato di finire fuori strada. Per fortuna in quel momento non è transitato nessuno.

La testimonianza

“Stava percorrendo la strada, così come faccio tutti i giorni per lavoro – racconta Francesco Bartoli al Giornale di Brescia – quando attorno alle 11 ho preso una buca nell'asfalto, e nonostante andassi a velocità contenuta (circa 60 chilometri orari) la gomma anteriore dal lato del guidatore si è staccata di netto”.

Una botta tremenda, probabilmente causata da una buca ben profonda: a seguito dell'impatto si è staccata la ruota per intero, lo pneumatico comprensivo di cerchione e bulloni. L'auto in quel momento ha perso il controllo, mentre il metallo scintillava sull'asfalto. Bartoli è riuscito a fermarsi senza conseguenze, ma intanto gomma e cerchione stavano già rotolando dall'altra parte della carreggiata.

“Per fortuna non è arrivato nessuno – dice ancora Bartoli – altrimenti sarebbe potuta finire diversamente. Anch'io mi ritengo fortunato perché, oltre al grande spavento, non ho riportato danni. Ma questa strada è dissestata da troppo tempo. E ora mi muoverò con un avvocato”.