Arresto cardiaco mentre è dal pediatra, morta bimba di 14 mesi

Terribile dramma a Visano, dove, nel pomeriggio di venerdì, una bimba monteclarense di 14 mesi è morta per un arresto cardiaco, mentre si trovava in un ambulatorio pediatrico di via Kennedy.

La piccola Benedetta si è sentita male improvvisamente. Il medico ha cercato di rianimarla con un massaggio cardiaco, poi è stato allertato il 112 e inviato sul posto da Verona l'elisoccorso. La bambina è stata subito presa in consegna dal personale medico, per il decollo d'urgenza e il trasporto in ospedale: purtroppo, però, il suo cuore si è fermato per sempre.

La piccola era nata già con problemi di salute, ma le sue condizioni erano monitorate costantemente. Montichiari si stringe intorno al dolore dei genitori, Cristina e Cristian Spagnoli. Entrambi sono molto conosciuti in paese: lei lavora come maestra, lui è sagrestano in duomo.