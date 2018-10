Insegue un ladro e lo fa arrestare: la (bella) storia di coraggio di un ragazzo bresciano

Quel che si dice, eroe per un giorno: a Moniga i suoi compaesani l'hanno già celebrato per il coraggioso gesto. La (bella) storia di S.P., autoctono classe 1989: mercoledì sera ha fatto un gran respiro e si è messo a inseguire il ladro che aveva appena svaligiato un appartamento lungo Via Magenta, in pieno centro al paese.

Alla fine il ladro l'hanno preso, insieme, gli agenti della Polizia Locale della Valtenesi e i militari della stazione Carabinieri di Gavardo. Ammanettato, arrestato in flagranza di reato per furto con scasso, accompagnato anche in ospedale per le ferite riportate dopo la rocambolesca fuga: si tratta di un giovane bulgaro di 32 anni, che non risulterebbe residente in Italia.

E' stato preso anche grazie allo scatenato inseguimento di S.P.: il giovane ha sentito suonare l'allarme di una casa, intorno alle 20 di mercoledì, poi ha visto qualcosa muoversi dalla siepe, e un uomo incappucciato cominciare a correre.

L'ha inseguito fino al parco dei Tre Santi, dove ha chiesto aiuto a un altro ragazzo, a bordo di un'Audi. Il malvivente è fuggito ancora, individuato grazie alle indicazioni di una signora che si è affacciata alla finestre, dal condominio che sta di fianco al centro sociale. Da Via Tre Santi e Via XXV Aprile, e poi Via della Costa: sono queste le strade dove inseguitori e inseguito si incrociano più volte, prima che la vicenda si concluda.