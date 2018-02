Esce dall'officina senza pagare, viene bloccato dal meccanico e lo picchia: arrestato

Ha ritirato il suo furgone dall'officina e lo ha messo in moto, ma senza prima mettere mano al portafogli. Inseguito, e poi bloccato, dal meccanico non ha esitato ad alzare le mani pur di proseguire la sua fuga. Protagonista della vicenda un 39enne, di origine nigeriana, residente nella nostra provincia. Per lui sono scattate le manette per tentata rapina e lesioni personali.

Tutto è successo giovedì pomeriggio in un'officina di Medole, comune del Mantovano, dove il 39enne aveva lasciato il suo furgone perchè fossero effettuate alcune riparazioni. Il cliente si è presentato per ritirare il mezzo, aggiustato e perfettamente funzionante, e si è fatto consegnare le chiavi: al posto di passare alla cassa, ha accesso il motore ed è fuggito.

A quel punto anche il meccanico si è messo in auto per raggiungere il 39enne e recuperare la somma dovuta. L'inseguimento è durato lo spazio di pochi chilometri: dopo aver bloccato il cliente, il meccanico lo ha fatto scendere dal furgone.

Ancora una volta il 39enne si è rifiutato di mettere mano al portafogli e avrebbe provato a liberarsi dell'artigiano spingendolo. Tra i due sarebbe nata una violenta colluttazione, interrotta solo dall'arrivo sul posto dei carabinieri. Per l'artigiano pare comunque nulla di grave: avrebbe riportato escoriazioni al volto, alla mano e al polso sinistro giudicate guaribili in sei giorni.