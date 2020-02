Come nella Terra dei Fuochi: rifiuti abbandonati e poi bruciati nei campi

Chissà se le fototrappole della Polizia Locale riusciranno presto a beccare i “furbetti” che senza un minimo di rispetto dell’ambiente e della comunità, oltre che della legge, nelle ultime settimane continuano a dare fuoco ai rifiuti, nelle campagne tra Mazzano e Calcinato.

I roghi, in particolare, come in una piccola “terra dei fuochi” si sarebbero concentrati in Via Campagna. L’ultimo, come segnalato anche da diversi utenti sui social, solo un paio di giorni fa, e non lontano da un’area già transennata per via del ritrovamento di alcuni resti di amianto.

Rifiuti abbandonati e poi bruciati

Ignoti avrebbero dato alle fiamme un cumulo di rifiuti, probabilmente domestici e non solo, raccolti in tanti piccoli sacchetti. Difficile che a seguito dell’incendio rimangano delle tracce utili per risalire a chi eventualmente avrebbe abbandonato i rifiuti. Non va dimenticato che per l’abbandono di rifiuti, oltre a multe da migliaia di euro, si rischia anche una denuncia penale.