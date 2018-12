Le fiamme divorano la cascina, cinque famiglie restano senza casa

Sarà un Capodanno davvero triste per le 5 famiglie rimaste senza una casa a causa dell'incendio divampato alla cascina 'Cucca' di via Padana Superiore a Mazzano. In tutto sono 17, tra cui 5 minori, le persone che hanno dovuto abbandonare in fretta e furia le loro abitazioni all'alba di domenica.

L'incendio e l'allarme

Stanno tutti bene, grazie al tempestivo allarme lanciato proprio da uno dei residenti. Rientrando dal lavoro, alle 6 del mattino, l'uomo ha sentito degli strani rumori provenire e si è immediatamente accorto delle fiamme che lambivano il tetto della cascina ristrutturata che ospita anche una falegnameria e una birreria. Dopo aver messo in salvo i suoi famigliari, ha bussato alle porte dei vicini di casa per avvisarli e invitarli a lasciare la struttura.

Tempestivo anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati con diverse squadre da Brescia, Salò e Paitone. Domare le fiamme - che hanno avvolto il tetto e la copertura dello stabile, provocando anche il crollo della soletta- non è stato facile: i pompieri hanno lavorato tutto il giorno, lasciando la cascina solo in tarda serata.

I danni e gli sfollati

Tutti gli appartamenti, così come la birreria, sono stati dichiarati inagibili: le famiglie residenti nella cascina sono state trasferite nella palestra del paese, dov'è stato allestito un punto di accoglienza temporaneo dalla protezione civile. Nel frattempo il sindaco si sta prodigando per trovare strutture che possano dare ospitalità agli sfollati. Ancora da chiarire le cause all'origine del rogo, che non sarebbe doloso: le fiamme sarebbero partite da un appartamento della struttura per ragioni da accertare