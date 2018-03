Esche avvelenate con Oxamyl nel giardino in cui giocano i bambini

Oxamyl, un potente insetticida e disinfestante - allo stato liquido o granulare - in commercio per la coltivazione di alcuni ortaggi. Data la sua pericolosità, il prodotto deve essere maneggiato con cautela: pensare di utilizzarlo per produrre esche avvelenate per cani è un gesto deprecabile, a maggior ragione se le esche vengono poi gettate in un giardino privato frequentato da bambini.

È successo nei giorni scorsi a Ciliverghe di Mazzano, in un condominio di via Monte Cieli Aperti, lo racconta il quotidiano Brescioaggi in edicola stamane. A trovare i bocconi è stato il giardiniere incaricato della cura del verde condominiale. Le esche - polpette di pane impregnate dall'Oxamyl, dal peso complessivo di 110 grammi - erano posizionate nei pressi della recinzione che divide un giardino privato da quello del condominio.

L'istituto Zooprofilattico è stato incaricato dall'Ats di analizzare i bocconi, dai laboratori è emersa la sorpresa. Chi ha preparato le esche dev'essere una persona esperta che ha accesso alla sostanza. Con ogni evidenza, i bocconi avvelenati sono stati depositati nel giardino per colpire "Batuffolo", un pastore del Caucaso di 3 anni.