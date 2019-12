Continuo via vai in una cascina, i carabinieri trovano una montagna di droga

Insospettiti dal continuo via vai di persone in una cascina in località Ombriano, nel comune di Marmentino, i Carabinieri del Radiomobile di Gardone Val Trompia hanno iniziato a controllare la zona senza dare nell'occhio; poi - all’arrivo di un giovane, noto assuntore di stupefacenti - hanno fatto irruzione nell'abitazione.

Dal controllo è emerso che il locale era in uso a un 58enne di Tavernole sul Mella, pregiudicato. I carabinieri hanno quindi eseguito la perquisizione, dalla quale sono emersi, nascosti in un armadio, 62 kg di hashish (divisi in panetti da 1 kg) e 10 kg di marijuana confezionata in sacchetti.

I militari hanno subito arrestato l’uomo per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti: per lui si sono aperte le porte di Canton Mombello. Dopo l’interrogatorio di garanzia, il giudice ha convalidato il fermo in carcere.