Scomparsa nel nulla, la rivelazione: c'è un terzo uomo nella vita di Manuela

Un altro uomo nella vita di Manuela Bailo, la giovane donna di Nave scomparsa ormai da quasi un mese, dal 28 luglio scorso: la rivelazione, pubblicata dal Giornale di Brescia, segue la segnalazione – già verbalizzata anche dai carabinieri – della titolare e di una dipendente di una nota trattoria di Brescia Due, che avrebbero visto più volte Manuela e “un ragazzo alto e robusto, con i capelli ricci” a bordo di una vecchia Audi grigia.

I due avrebbero pranzato insieme più e più volte: non ci sono elementi “definitivi” per far pensare che tra i due ci fosse una relazione, ma non mancherebbe nemmeno qualche traccia. Potrebbe certo essere un elemento nuovo, una nuova pista per le indagini: al momento pare che gli inquirenti non confermino né smentiscano.

Si continua a cercare, nella speranza di trovare qualcosa. Manuela si è allontanata da casa il 28 luglio scorso, dalla casa che condivide con l'ex fidanzato: la loro storia è finita da un paio d'anni ma hanno continuato a convivere.