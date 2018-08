Tragedia in paese: trovato in fin di vita in casa, 31enne muore in ospedale

Lo hanno trovato in fin di vita in casa, poi la corsa in ospedale: prima a Desenzano, poi a Brescia. A nulla sono valsi i disperati tentativi dei medici che per giorni hanno provato a salvarlo: Manuel Sperani si è spento venerdì mattina, a soli 31 anni.

Una tragedia che ha scosso l'intera comunità di Borgosotto, dove il giovane viveva da tempo ed era molto conosciuto: insieme alla fidanzata Nausicaa gestiva un bar-gelateria nella frazione di Montichiari. Da tempo lottava contro una malattia autoimmune: era da poco tornato da un lungo ricovero in ospedale, quando i famigliari lo hanno trovato riverso sul pavimento, esanime.

Un ragazzo solare e pieno di vita, buono e generoso. Così Manuel viene ricordato nella piccola frazione monteclarense, che in queste ore si sta stringendo attorno ai famigliari del giovane: la compagna Nausicaa, la mamma Denise, il papà Natale e il fratello James.

L'ultimo saluto lunedì pomeriggio nella parrocchia di Borgosotto: il corteo funebre partirà alle 15.45 dalla casa funeraria Coffani, dove riposa la salma del giovane.