Dopo le abbondanti piogge, in mezzo alla strada si apre una voragine

Disagi in via Dante Alighieri a Manerbio dove, martedì mattina, una voragine larga un paio di metri si è aperta nell'asfalto.

La zona del crollo (si trova davanti chiesa di San Lorenzo) è stata transennata e sono già al lavoro i tecnici del Comune. Per permettere la messa in sicurezza e i lavori di ripristino è stato instituito il senso unico alternato, con gli inevitabili disagi per il traffico.

Ancora da stabile le cause del crollo, ma, molto probabilmente, è da ricollegarsi all'imponente quantità di pioggia caduta nella giornata di lunedì.