Brucia discarica di plastica, colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Una densa colonna di fumo nero si è levata in cielo, martedì pomeriggio, visibile a chilometri di distanza: tantissime le chiamate ai Vigili del Fuoco dalle 15.30 in poi. In un campo di Manerbio, non lontano dal cimitero, ha preso fuoco un ingente quantitativo di plastica, tubi e scarti oltre che rifiuti “comuni”, in quella che a conti fatti è risultata essere una discarica abusiva.

Non è stato facile domare le fiamme: sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco da Brescia e da Verolanuova, attrezzate con l'autobotte. Ma ci sono volute comunque quasi tre ore per spegnere l'incendio. Non pochi i danni ambientali: le fiamme hanno bruciato quasi 1200 metri quadrati di terreno.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, al lavoro per cercare di risalire all'origine dell'incendio. Al momento non sembrerebbe doloso. Ma un altro rogo, e nella stessa zona, solo poche ore prima, a questo punto potrebbe riaprire la “pista”. Fortunatamente è stato spento prima che potesse fare seri danni.