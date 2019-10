Ubriaco fradicio, va dai carabinieri a chiedere informazioni: patente ritirata

Ubriaco fradicio in pieno giorno, si è messo nei guai da solo. Nonostante i bicchieri di troppo, l'uomo si è messo al volante della sua auto ed è andato dai Carabinieri di Manerbio: voleva semplicemente chiedere delle informazioni.

Ai militari non è sfuggito lo stato di alterazione dell'anziano, ancor prima di incontralo di persona. Un rapido sguardo ai filmati delle telecamere poste nei pressi della caserma è bastato per capire che l'uomo al volante della macchina in ingresso nel piazzale non era del tutto lucido. L'automobilista è stato tradito dalle manovre, quantomeno incerte, fatte per parcheggiare l'auto.

Una volta entrato, i militari lo hanno tranquillizzato, fornendo al 70enne tutte le informazioni richieste, poi hanno chiamato la figlia perchè lo venisse a prendere e lo portasse a casa. Ovviamente per l'anziano è immediatamente scattato il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza e il fermo del veicolo.