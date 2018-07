Barca in secca, soccorsi nella notte due turisti infreddoliti e sotto choc

Soccorsi in piena notte a bordo del loro yacht da nove metri, spaventati ed infreddoliti. Non è stata decisamente una bella gita quella per due turisti tedeschi sul Lago di Garda, un uomo di 71 anni e la compagna di 48. Un uomo di SIrmione a bordo della sua imbarcazione ha avvistato - attorno alle 23 - la coppia in difficoltà al largo dell'Isola dei Conigli, ed ha lanciato l'allarme tramite il numero blu 1530 della Guardia Costiera.

A prestare soccorso sono stati gli uomini di Salò, coadiuvati dal Nucleo sommozzatori dei Volontari del Garda. Solo grazie all'aiuto di quest'ultimi lo yacht è stato disincagliato e successivamente scortato fino al porto di Bardolino. Nel frattempo i due turisti, riscaldati e sopratutto tranquillizzati dopo una notte di paura, sono stati portati a riva. Non erano minimamente attrezzati per le temperature notturne.