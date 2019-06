Brutta caduta mentre taglia l'erba, lesioni a testa e schiena: portato in ospedale

Un 88enne di Manerba è stato portato in codice giallo all'ospedale di Desenzano, a seguito della rovinosa caduta che l'ha visto protagonista sabato pomeriggio - poco prima delle 16 - nel giardino della sua abitazione in corso Europa, a pochi metri dalla casa del sindaco Mattiotti.

L'anziano è scivolato in una scarpata mentre stava utilizzando il decespugliatore, riportando una ferita alla testa e traumi alla schiena. Fortunatamente non ha mai perso conoscenza e - dopo le prime cure sul posto da parte dei volontari di Garda Emergenza - è stato portato nel vicino nosocomio per le cure del caso. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salò.