Dà di matto in birreria, nel marsupio ha una pistola carica e pronta all'uso

Disturbava i clienti e il personale del locale, a cui rivolgeva insulti e pare anche minacce. Così è scattata la chiamata ai Carabinieri, che mai avrebbero immaginato di trovare addosso al 'molestatore' una pistola vera e pure carica.

Durante la perquisizione personale, i militari hanno infatti scovato un revolver calibro 38 perfettamente funzionante con sei colpi nel tamburo (tre pallottole da tiro a segno e tre pericolosi proiettili a espansione). L'arma, detenuta illegalmente, era custodita nel marsupio che l'uomo indossava. Per lui sono quindi scattate le manette ed è stato portato in carcere, in attesa di essere interrogato dal magistrato.

L'episodio si è verificato venerdì sera alla birreria artigianale di Manerba, che si trova lungo la Provinciale 572. Uno dei locali più noti e frequentati della Valtènesi che pullulava di giovani e di turisti. L'uomo avrebbe letteralmente dato di matto, molestando i tanti avventori: per fortuna non ha mai estratto l'arma e il tempestivo intervento dei militari ha evitato che la situazione degenerasse.