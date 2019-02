Appalti pilotati, condannato l’ex sindaco di Malonno: “Ho agito per il bene della Valle”

Stefano Gelmi, ex primo cittadino di Malonno, è stato condannato a tre anni per turbativa d’asta, e assolto dall’accusa di corruzione. L’inchiesta riguardava la realizzazione di opere pubbliche per un milione di euro.