Paura in mezzo alla strada: nell'asfalto si apre una voragine profonda 3 metri

Una voragine stradale di oltre un metro si è aperta in paese, probabilmente causata da una perdita del tubo dell'acquedotto che ha lentamente eroso l'asfalto: è successo a Piatucco di Lumezzane, in Via Alcide De Gasperi, zona tra l'altro molto trafficata. Fortunatamente l'imprevedibile incidente non ha coinvolto nessuno: nessun ferito e nessuna macchina danneggiata.

Il “crollo” si è verificato lunedì pomeriggio intorno alle 15, subito notato da passanti e automobilisti. L'asfalto ha ceduto, crollando su se stesso e provocando appunto il “buco” da circa un metro quadrato e profonda 3 metri. Subito sul posto sono intervenuti i tecnici comunali e della società che si occupa della gestione del ciclo idrico.

Sono stati chiamati a intervenire anche gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che si sono occupati della momentanea gestione della viabilità e della messa in sicurezza del tratto. La voragine è stata transennata, e la strada chiusa per qualche ora in attesa dei dovuti riaccertamenti.

Le modifiche alla viabilità

Già in serata il tratto stradale è stato riaperto, ma con senso unico alternato e la possibilità di una nuova chiusura temporanea quando vi sarà necessità, per controlli o lavori. E' già stato fissato il cronoprogramma della messa a punto: probabilmente già entro giovedì l'allarme dovrebbe essere rientrato, con il buco riempito e soprattutto il tubo riparato.

Via De Gasperi a Piatucco è arteria molto trafficata, collega le frazioni di Gazzolo, Gombaiolo e San Sebastiano: poco più in là dal luogo dell'incidente porta al semaforo che si incrocia con anche con Via Repubblica, Via Garibaldi e Via Matteotti. Quindi non mancherà qualche disagio, da qui a giovedì. Ma l'importante è che nessuno si sia fatto male. Deviato ovviamente anche il percorso degli autobus.