Lavoratori in nero per la movida: chiusi un bar e una pizzeria

Lungo weekend di controlli a Lumezzane per i carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia, in campo in collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei Nas, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Brescia. Con loro anche l'unità cinofila addestrata dagli uomini del comando di Orio al Serio.

Il servizio coordinato si è concentrato sul controllo di alcuni esercizi pubblici e commerciali. Sono stati passati al setaccio i locali più frequentati e più noti del paese e dei dintorni: in tutto sono state idenfiticate e controllate più di una cinquantina di persone tra proprietari, titolari e gestori, dipendenti (regolari e non) e avventori.

Sono tre in particolare i locali per cui sono state elevate sanzioni, e in un paio di casi addirittura ne è stata disposta la chiusura. In una pizzeria e in un bar è stato infatti diposto il provvedimento amministrativo della sospensione dell'attività, in conseguenza di violazioni sulle leggi sul lavoro.