Imprenditore e critico d'arte, muore in vacanza per un malore improvviso

Critico d'arte e antiquario, imprenditore e gallerista: non bastano titoli e qualifiche per raccontare quanto abbia fatto in vita. Se n'è andato all'improvviso, a 69 anni: era in vacanza in Malesia Luigi Armondi quando è stato colto da un improvviso malore, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. I familiari sono già al lavoro per organizzare il rientro della salma: a breve sarà comunicata anche la data dei funerali.

Non è la prima volta che passava le sue vacanze in Asia. Viaggiatore di professione, sempre alla ricerca di novità nel mondo dell'arte, che lo ha accompagnato per tutta la vita. Da qualche anno, insieme al socio Alberto Loda, Armondi gestiva la World Artist Catalogue, società che appunto si occupava della compravendita di oggetti d'arte, in tutto il mondo.

Una vita piena: da quasi 30 anni gestiva una galleria a Palazzo Barboglio a Brescia, storico edificio affacciato direttamente sulla piazzetta dei Martiri. Ma si era già fatto conoscere anche nei primi anni '80, quando aveva aperto un noto negozio di antiquariato, lo Studio Arredo Antichità.

Una vita per l'arte

Aveva cominciato ancora giovane, negli anni '70 subito dopo l'università: sempre a Brescia aveva fondato la rivista Pinxit, che lo aveva lanciato nel mondo della pittura. Come critico d'arte ha affiancato alcuni dei più grandi del suo tempo: da Mina Gregori a Federico Zeri. Venne avvicinato dalla Bolaffi, la nota casa editrice d'arte con cui collaborerà per circa quindici anni, fino al 1987.

Era un esperto di tutto, o quasi: pittura, scultura, arredamento, gioielli. L'arte del lusso, il lusso nell'arte: il mood che lo ha accompagnato per tutta la vita. Era stato nominato anche Cavaliere della Repubblica italiana. Se n'è andato all'improvviso, senza avvisare: lo piangono amici e familiari.