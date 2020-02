Brutta sorpresa dopo lo shopping: auto sparite fuori dal centro commerciale

Finito lo shopping la brutta sorpresa: delle auto parcheggiate fuori dal centro commerciale non c'era più traccia. E non si è trattata di una svista dei proprietari che, come spesso accade, si erano dimenticati l'esatto punto dove avevano lasciato le macchine, perché i veicoli sono letteralmente spariti dal grande piazzale.

Entrambi rubati da ladri esperti che, una volta forzate le portiere, si sono messi al volante e se ne sono andati. È successo, in pieno giorno, nell'area di sosta del polo commerciale 'Il Leone di Lonato', tempio dello shopping gardesano.

Vittime una ragazza di Peschiera, alla quale è stata sottratta la sua Lancia Y, non ancora ritrovata. È andata meglio al proprietario di un'Alfa Romeo Giulietta: l'auto, rubata a fine gennaio, è stata scovata dopo due settimane nella Bassa. Nessun danno e nessun graffio: chi se ne era appropriato non aveva nemmeno setacciato l'abitacolo e il baule in cerca di qualcos'altro da arraffare.