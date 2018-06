Chiede un finanziamento per pagare lo smartphone, ma è una truffa

Dopo aver attentamente valutato le caratteristiche di diversi modelli, tutti molto costosi, ha fatto la sua scelta e si è rivolto al personale, chiedendo di pagare in comode rate. Per sua sfortuna, gli addetti alle vendite si sono ricordati del suo volto, e allertando i carabinieri hanno sventato una truffa. È successo all'interno del centro commerciale Il Leone di Lonato del Garda.

Protagonista della tentata truffa è un trentenne napoletano che già alcuni giorni fa si era recato nel negozio di elettronica di Lonato per chiedere informazioni circa un finanziamento. Al momento di accedere alla pratica, ha mostrato documenti falsi e una busta paga (necessaria ai fini della conferma del finanziamento) fasulla, emessa ad una azienda mantovana all'ignaro di tutto.

A scoprire la truffa sono stati i carabinieri, in contatto con gli agenti dell'Ufficio falsi documentali della Polizia Locale di Brescia. Il napoletano, con alle spalle precedenti simili, messi a segno tra Livorno, Treviso e Brescia, è stato arrestato. In attesa del processo dovrà recarsi quattro volte a settimana a firmare in una caserma dei Carabinieri di Napoli.