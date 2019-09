Si ribalta l'escavatore, operaio schiacciato: lesioni alla schiena e al torace

Verso le 7.40 di mercoledì mattina, un operaio di 38 anni è rimasto vittima di un brutto infortunio sul lavoro in via IV novembre a Limone. Stava manovrando un piccolo escavatore nel cantiere di un hotel, quando - per cause ancora d'accertare - la ruspa si è ribaltata: il 38enne ha cercato di lasciare l'abitacolo, ma è stato comunque colpito al torace e alla schiena.

Per il soccorso medico si sono precipitati sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso decollato da Brescia. Pare che l'operaio sia sempre rimasto cosciente, nonostante le serie lesioni riportate: è stato portato in volo all'ospedale Civile, dov'è stato ricoverato in codice giallo.