Trovato agonizzante e in arresto cardiaco, ragazzo gravissimo

Un ragazzo di 18 anni è stato trovato agonizzante e in arresto cardiaco, all'interno del rimessaggio "Lonatino" al Lido di Lonato del Garda.



In un primo momento si pensava che una barca su cui stava lavorando l'avesse schiacciato, ipotesi poi smentita dai carabinieri di Desenzano, che ora stanno indagando per capire quanto accaduto. Il giovane è stato portato d'urgenza in elicottero al Civile di Brescia.