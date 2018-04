In arrivo nuovo supermercato: maxi struttura da 2.000 metri quadri

LAGO D’ISEO. Un nuovo supermercato Lidl è in arrivo a Costa Volpino. Nei giorni scorsi il consiglio comunale ha approvato l’adozione del piano attuativo per l’ambito di trasformazione di un’area verde in via Cesare Battisti, dove appunto sorgerà il punto vendita della catena tedesca.

La struttura avrà una dimensione massima di 1500 mq, più altri 500 destinati a magazzino. Sarà pronta tra settembre e ottobre, ma ancora non si conosco le esatte tempistiche per l’apertura.

In cambio del via libera comunale, la multinazionale realizzerà opere pubbliche per 800mila euro: un parcheggio con colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche, una nuova rotonda e 250 metri di pista ciclabile.