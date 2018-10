Rubava soldi a genitori e bambini della scuola: dovrà restituire 25.000 euro

Cinque assegni da 5000 euro ciascuno per risarcire almeno in parte i soldi rubati ai genitori e ai ragazzi della scuola Lana-Fermi di Via Guido Zadei a Brescia, oggi parte dell'Istituto comprensivo Nord 1: l'autore del deprecabile gesto, che in pochi mesi era riuscito a far sparire ben 38mila euro, un insospettabile papà che ora è finito a processo.

La notizia delle ultime ore è che tra le parti si sarebbe trovato un accordo, forse definitivo: il papà truffaldino risarcirà in tutto 25mila euro al Comitato genitori, coloro insomma che all'epoca (era il 2016) gli avevano affidato la gestione della tesoreria. Non è tutto, ma è qualcosa: i soldi verranno versati con cinque assegni da 5mila euro ciascuno.

Adesso sarà da vedere se saranno coperti: questo il dubbio avanzato a margine del processo dagli altri genitori e dai loro legali. Per questo è stata convocata un'udienza cosiddetta “interlocutoria”, durante la quale – tra un paio di mesi, il 17 dicembre – saranno verificati gli effettivi pagamenti, cioè se i soldi ci sono oppure no.