Resti umani divorati dagli animali, forse si tratta della piccola Iuschra

Nei boschi di Serle sono stati trovati dei resti umani, alcune ossa del torace e un omero che - stando alle prime informazioni trapelate - potrebbero appartenere a un bambino di età compresa tra i 10 e i 12 anni.

Non si esclude che possa trattarsi della piccola Iuschra, la 12enne bengalese scomparsa sull'altopiano di Cariadeghe lo scorso 19 luglio. Sono in corso ulteriori accertamenti presso l'ospedale Civile di Brescia. Un lavoro che potrebbe risultare complesso: pare che i resti rinvenuti risultino in parte divorati dagli animali.