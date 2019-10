"Questa è una rapina!": armato di coltello, il pizzaiolo e un poliziotto lo fermano

Iseo. Forse non si era informato bene prima di decidere il locale da rapinare. Sicuramente, gli era sfuggito che c'erano anche alcuni poliziotti tra i clienti della pizzeria Nonna Nice di via Tangenziale Sud. E proprio un agente in borghese, insieme al pizzaiolo, ha mandato in fumo i suoi piani. Il malvivente, un 42enne bresciano, è stato 'neutralizzato' prima che sul posto arrivassero i carabinieri del Radiombile di Chiari, che l'hanno poi arrestato.

Tutto è accaduto lo scorso martedì sera. Volto travisato da una sciarpa e coltello da cucina in mano, il 42enne aveva fatto irruzione in pizzeria attorno alle 21: l'arma serviva per impaurire il titolare e obbligarlo a consegnargli l'incasso. Ma proprio mentre si dirigeva verso la cassa, per arraffare i soldi, un poliziotto in borghese, che era seduto a un tavolo, ha estratto il telefono per chiamare il numero unico per le emergenze.

Non solo: in accordo con il pizzaiolo, l'agente ha atteso che il rapinatore si distraesse per poi piombargli addosso e disarmarlo. Quando i militari sono arrivati, il 42enne pare fosse già bloccato a terra e l'arma non più tra le sue mani. Per lui sono quindi scattate le manette per il reato di tentata rapina a mano armata. Giovedì il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.