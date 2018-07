Colpito alla testa da una lastra di cemento, operaio muore in ospedale

Si è spentopoche ore dopo il ricovero all'ospedale Civile l'operaio vittima dell' infortunio sul lavoro avvenuto giovedì mattina a Lonato, nel cantiere edile Ifim, che si trova in via Mantova, proprio di fronte al centro commerciale 'Il Leone'. Troppo gravi le ferite riportate dall'uomo, un 59enne residente nella Bergamasca e dipendente di una ditta appaltatrice: i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Tutto è accaduto poco dopo le 11. Diversamente da quanto appreso in un primo momento, l'uomo, capocantiere, non è stato schiacciato dal cestello elevatore di un muletto, ma sarebbe stato colpito alla testa da una grossa lastra di cemento, pesante diversi quintali, che si è staccata improvvisamente da una parete. Un colpo tremendo: il 59enne sarebbe piombato al suolo e avrebbe immediatamente perso conoscenza.

Immediata la chiamata al 112: sul posto sono giunte diverse ambulanze, una squadra dei Vigili del Fuoco e l'elisoccorso, che ha trasportato l'operaio al Civile di Brescia. Arrivato in condizioni disperate, si è spento due ore dopo il suo ricovero. L'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri di Desenzano e degli ispettori dell'Ats, intervenuti sul posto per i rilievi di legge.