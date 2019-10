Agricoltore schiacciato dalle ruote del trattore: è in gravi condizioni

Un contadino di 79 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a seguito di un brutto infortunio avvenuto sabato mattina all'interno della sua azienda agricola a Castrezzato.

Stando a una prima ricostruzione fornita dai carabinieri, pare che il 79enne stesse lavorando sul trattore; una volta sceso dall'abitacolo, per cause ancora in corso d'accertamento il veicolo si è mosso, finendo per schiacciare l'anziano con le ruote.