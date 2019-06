Tamponata dall'esercito, auto si schianta contro il muro di una forneria

Un botto tremendo e il muso di un'auto che si ferma a pochi centimetri dalla vetrina del negozio. Davvero un pomeriggio di paura per i titolari della forneria Alghisi di Cogozzo, frazione di Villa Carcina: attorno alle 18 di mercoledì pomeriggio una macchina si è schiantata contro il muro della loro attività e per pochi centimetri non ha sfondato la porta d'ingresso.

Per fortuna la donna al volante non si è fatta nulla: oltre al grosso spavento, solo qualche graffio. Nessuna sbandata improvvisa all'origine dell'incidente: l'utilitaria sarebbe stata tamponata da un altro veicolo, con a bordo alcuni militari dell'Esercito Italiano, in divisa mimetica, a loro volta urtati da un'altra macchina.

Nessuno si è fatto male, per fortuna, ma restano i danni, ingenti, al muro del negozio che si affaccia sella Provinciale 345. Lo schianto non è passato inosservato anche a causa delle lunghe code che si sono formate nei momenti successivi.