Pauroso schianto, 3 feriti: centauro sbalzato sull'asfalto, gravissimo in ospedale

Tre feriti di cui due in condizioni serie, un'auto e una moto in gran parte distrutte dopo lo schianto: è questo il bilancio del pauroso incidente di martedì pomeriggio a Valeggio sul Mincio, a pochi chilometri dal lago di Garda. Ad avere la peggio il 56enne mantovano Davide Castelli: sbalzato per diversi metri sull'asfalto, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento (dov'è arrivato in elicottero).

Era in sella alla sua moto Bmw quando si è scontrato con un'utilitaria Hyundai, sulla Strada regionale 249 in località Cominelli: l'auto trasportava due uomini, uno di loro è stato trasferito al Civile di Brescia, ancora in elicottero, il secondo è invece ricoverato all'ospedale Poma di Mantova a causa di un trauma toracico.

La macchina dei soccorsi si è mobilitata in forze: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno liberato i due feriti rimasti incastrati nell'abitacolo, e il personale del 118 con tre ambulanze e due elicotteri. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Il video dell'incidente, pubblicato su Facebook da Mauro Bria Berter