Pauroso schianto sulla Provinciale: tre feriti, uno è gravissimo

Tre auto coinvolte, altrettanti feriti, di cui uno grave, e traffico nel caos. È il bilancio del terribile schianto avvenuto venerdì pomeriggio lungo la Provinciale 11 a Urago d’Oglio.

I soccorsi

Tutto è accaduto poco prima delle 13.30: sul posto sono intervenute tre ambulanze, l’elisoccorso e i vigili del fuoco di Chiari, che hanno liberato uno dei feriti dalle lamiere di una Citroen C3. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente dell’utilitaria francese: si tratta di un 47enne di Manerbio, le sue condizioni sarebbero molto critiche. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato, a bordo dell’eliambulanza, al Civile di Brescia.

La dinamica

Ferito, ma in maniera lieve, anche un 45enne di Rovato che viaggiava sulla Citroen. Stando alle prime informazioni trapelate, l’utilitaria, dopo essere stata tamponata da un Fiat Doblò, avrebbe invaso l’opposta corsia finendo per schiantarsi frontalmente con una Ford Fiesta guidata da una 53enne di Coccaglio. La donna avrebbe rimediato seri, ma non gravi, traumi, ed è stata ricoverata all’ospedale di Chiari per le cure del caso. Pesanti le ripercussioni sul traffico: lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia.