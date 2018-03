Folle sorpasso, inferno in galleria: 7 feriti, gravissima una mamma

Ci sarebbe un sorpasso azzardato, per non dire di peggio, all'origine della paurosa carambola nella galleria Covelo di Sulzano, mercoledì pomeriggio, un inferno di lamiere in galleria in cui sono rimaste coinvolte almeno sette vetture, tra cui due camion, e in cui si contano altrettanti feriti, tra questi una mamma di 45 anni ricoverata in gravissime condizioni in ospedale.

Sulla dinamica dell'accaduto indaga la Polizia Stradale: sembra che a scatenare l'incidente sia stato il tentativo di sorpasso “lungo” di una Ford Fiesta. Una manovra da non fare mai, e soprattutto in galleria: l'auto non sarebbe riuscita a rientrare nella sua corsia in tempo, finendo per schiantarsi con un Tir e innescando appunto la violentissima carambola.

Non è stato uno schianto frontale, ma di striscio: comunque la scintilla per quello che è successo dopo. Il Tir ha sbandato, inevitabilmente, forse per evitare un impatto peggiore. Si sarebbe poi schiantato sul lato destro del muro, rimbalzando di nuovo in mezzo alla carreggiata. Proprio mentre sopraggiungeva una Jeep con a bordo madre e figlia.