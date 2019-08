Auto sbanda nella notte e finisce per schiantarsi: ragazzo in ospedale

Brutto incidente nella notte tra martedì e mercoledì a Sonico, dove - poco prima delle 4 - un ragazzo di 24 anni ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi con violenza.

Per i soccorsi sono state inviati in codice rosso i vigili del fuoco di Brescia e un'ambulanza. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato portato all'ospedale di Edolo: ha riportato lesioni serie, ma non è in pericolo di vita.

Ancora da accertare la dinamica di quanto avvenuto, sulla quale sono al lavoro agli agenti della Stradale, intervenuti per raccogliere i rilievi. Sembra comunque che non siano stati coinvolti veicoli terzi.