Schianto in moto nella notte, gravissimo ragazzo: sta lottando per la vita

Terribile incidente nella notte: un ragazzo di appena 20 anni, in sella alla sua moto, è uscito di strada e ha finito per schiantarsi contro un muro, in Via Valtenesi a Manerba sulla strada che dal Crociale porta verso il centro del paese. Il giovane centauro abita a Soiano, tutto il paese fa il tifo per lui: ricoverato in codice rosso, è stato immediatamente operato. Sta lottando per la vita.

Lo schianto intorno alle 2 di giovedì. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni residenti in zona, forse svegliati dal rumore. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Il 20enne avrebbe fatto comunque tutto da solo.

Forse per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ha attraversato la carreggiata e ha finito la sua corsa contro un muro. Come da prassi, è già stato sottoposto all'esame dell'alcol test, di cui si attendono i risultati. Gli operatori sanitari lo hanno trovato in condizioni disperate.

Diverse fratture, gravi lesioni agli organi interni, un ematoma cerebrale: è stato rianimato a lungo sul posto, poi intubato e trasferito in ospedale. E' arrivato al Civile verso le 3.30, circa un'ora e mezza dopo l'incidente. La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza dei Volontari del Garda.

Viste le gravi condizioni del ferito, nel corso delle prime operazioni di soccorso è stato allertato l'elicottero, decollato da Brescia e che ha poi provveduto al trasferimento in ospedale, come detto in codice rosso. Nella notte sono già stati ovviamente avvisati i familiari.