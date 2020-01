Violento schianto per le vie del paese: due vetture coinvolte e tre feriti in ospedale

Incidente stradale domenica pomeriggio a Colombare di Sirmione, poco prima delle 16.30 in Viale Giacomo Matteotti: il bilancio è di tre feriti, per fortuna nessuno in gravi condizioni, e di due automobili seriamente danneggiate.

Si sarebbe trattato di uno schianto quasi frontale: per lunghi attimi si è temuto il peggio, e infatti è stato lanciato l'allarme in codice rosso. I primi accertamenti medici eseguiti sul posto hanno permesso di derubricare l'intervento in un codice giallo.

Tre feriti ricoverati in ospedale

Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone: due uomini di 45 e 66 anni e una donna di 62 anni. Sono stati ricoverati in ospedale a Desenzano e alla Poliambulanza di Brescia. La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e due ambulanze della Croce Rossa e di Lonato Emergenza.

Per liberare i feriti dalle vetture coinvolte nel sinistro si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Salò. La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il paese: tanti i residenti che hanno assistito alla scena.