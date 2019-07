Va in concessionaria per provare l’auto nuova: si schianta contro il muro

E’ durata davvero pochi minuti la prova della nuova auto per una donna bresciana di 39 anni: appena uscita dalla concessionaria, infatti, si è schiantata contro il muro. Niente di grave, anche se in prima battuta si è temuto il peggio, visto la violenza dell’impatto. La donna è stata trasferita in ospedale in elicottero, al Civile, dove è stata ricoverata in codice giallo.

L’incidente lunedì pomeriggio poco prima delle 15.30, a San Paolo in località Treponti. La 39enne era appena uscita dalla concessionaria, a bordo dell’auto di prova che avrebbe voluto acquistare. Ma sono bastati pochi centinaia di metri per lo schianto.

Forse una manovra sbagliata, la poca dimestichezza con la vettura: sta di fatto che ha centrato in pieno in muretto. Danneggiando (e parecchio) l’auto, e facendosi non poco male. Sul posto anche l’automedica e l’ambulanza dei volontari di Dello. Poi è arrivato l’elicottero.