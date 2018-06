Carambola impazzita in autostrada: il giovane Samuele lotta per la vita

Incastrato tra le lamiere dopo il terribile incidente: il giovane Samuele Treccani, 23 anni di Carpenedolo, sta lottando per la vita all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Qui è stato ricoverato d'urgenza a seguito del violentissimo schianto di domenica notte, lungo l'autostrada A4 in direzione Milano, all'altezza del casello di Peschiera del Garda.

Una carambola impazzita quando erano passate da poco le 2: il giovane, alla guida di una Renault Clio, non si sarebbe accorto di un Tir che si stava immettendo sulla corsia di destra, forse appena rientrato da una piazzola di sosta. Avrebbe fatto di tutto per frenare e sterzare, ma senza successo. E ha così centrato in pieno il rimorchio.

Dall'impatto la sua utilitaria è stata sbalzata sul guard-rail laterale, già ampiamente compromessa: ma è stata travolta una seconda volta da un altro Tir, che l'ha centrata in pieno nonostante il disperato tentativo di frenare.

Un impatto violento, a seguito di cui Treccani è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto. Non è stato facile liberarlo: la centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza, automedica e Vigili del Fuoco (che hanno provveduto a estrarlo dalle lamiere, dopo i primi soccorsi degli operatori sanitari).

Purtroppo Samuele aveva già perso conoscenza: avrebbe riportato forti traumi su tutto il corpo, e in particolare una grave ferita alla testa. Al momento è ricoverato in Terapia intensiva a Verona. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.