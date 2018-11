Auto invade l'opposta corsia, pauroso frontale: due feriti e traffico in tilt

Spaventoso schianto frontale lungo la Provinciale che collega la Valsabbia alla Valtenesi: per cause ancora da chiarire, una Opel Corsa ha invaso l'opposta corsia finendo per scontrarsi contro una Renault Clio.

L'incidente è avvenuto a Salò, in località Mastignaga, attorno alle 16.30: sul posto il 112 ha inviato due ambulanze in codice rosso, mentre da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Ad avere la peggio la donna di 53 anni che era alla guida dell'utilitaria Renault: avrebbe riportato seri traumi ed è stata trasportata, a bordo dell'eliambulanza, al Civile, dov'è stata ricoverata in codice giallo.

Ferite più lievi, medicate all'ospedale di Gavardo, per il 20enne che, al volante della Opel Corsa, viaggiava verso i tormini. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico: lunghe code e rallentamenti si sono formati in entrambi i sensi di marcia, bloccando la provinciale fino alle 18.30. La dinamica dello schianto è al vaglio della polizia stradale di Salò che ha raccolto i rilievi e le testimonianze degli automobilisti.