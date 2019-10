Auto si ribalta dopo lo schianto: grave donna intrappolata nell'abitacolo

Una donna di 55 anni è stata ricoverata in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia, a seguito di un pauroso incidente che l'ha vista protagonista a Sale Marasino, venerdì sera verso le 21.30.

La 55enne sta viaggiando verso sud a bordo della sua Dacia Sandero lungo la strada che costeggia il lago, quando ha improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia. In quel momento una Peugeot 206 si stava immettendo sulla carreggiata da una via laterale: l'impatto è stato inevitabile e ha causato il ribaltamento della Dacia.

Per estrarre la 55enne dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Sale Marasino, poi è stata condotta in ospedale a bordo di un'ambulanza. Le sue condizioni sono gravi, ma non sembra in pericolo di vita. Conseguenze più lievi, invece, per i giovani che viaggiavano sull'altra utilitaria.