Prima un tamponamento, poi lo schianto: paurosa carambola sul ponte

Prima un tamponamento, poi uno schianto frontale: per fortuna niente di grave nella paurosa carambola di mercoledì mattina a Sabbio Chiese, sul ponte lungo la Strada Provinciale 79 e poco prima delle 8. Sono comunque tre le vetture coinvolte, che hanno mandato il traffico in tilt in un orario parecchio delicato per gli spostamenti di chi si sta recando al lavoro.

Sul posto per i rilievi una pattuglia dei carabinieri. La dinamica dell'accaduto: pare che un 45enne alla guida di una Peugeot non si sia accorto della frenata dell'auto che lo precedeva, una Bmw. Inevitabile quindi lo schianto, ma che non si è concluso con un tamponamento.

A causa della botta la Peugeot è stata sbalzata sulla corsia opposta di marcia, dove proprio in quel momento stava transitando una Volkswagen Golf. Altro impatto, per fortuna a bassa velocità, ma a quel punto la “frittata” era fatta, e il caos servito.

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Solo il conducente della Peugeot è stato ricoverato in ospedale, in codice giallo a Gavardo e trasportato da un'ambulanza dei volontari di Odolo.

Traffico in tilt, dicevamo: traffico completamente bloccato per parecchi minuti, poi senso unico alternato ma comunque non pochi disagi, in quella che a conti fatti può essere considerata quasi un'ora di punta.