Provoca la caduta di uno scooter e scappa: padre e figlio in ospedale

Non ha dato la precedenza ad uno scooter, che ha sbandato per poi finire ruote all'aria, lasciando sull'asfalto i due passeggeri. Difficile che l'automobilista responsabile della caduta non abbia visto nulla, più probabile - se non scontato - che invece abbia deliberatamente deciso di non fermarsi a prestate soccorso riconoscendo le proprie responsabilità.

L'incidente si è verificato lunedì intorno alle 18:40 a Roncadelle, in prossimità del cavalcavia di via Ghislandi. A bordo dello scooter viaggivano padre e figlio, 40 e 9 anni, finiti a terra e successivamente medicati presso l'ospedale Civile di Brescia, dove sono stati trasportati in codice giallo dall'ambulanza.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Brescia, che ha raccolto tutte le testimonianze possibili per cercare di individuare l'automobilista responsabile della caduta.