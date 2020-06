Rovinosa caduta sull'asfalto, ciclista soccorso e portato in ospedale

Stava pedalando tranquillamente lungo via Milano a Roncadelle, quando - in prossimità del negozio Brixia Bike - ha perso il controllo della sua bicicletta, cadendo rovinosamente sull'asfalto. L'incidente è avvenuto domenica mattina, poco dopo le 8, protagonista un uomo di 49 anni.

Per i soccorsi sono arrivate due ambulanze, a seguito dell'allerta lanciata al 112 da un testimone dell'incidente. Dopo le prime cure sul posto, il 49enne è stato portato al Sant'Anna di Brescia con lesioni serie, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Stradale.