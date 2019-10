Si schianta con il guard-rail, infilzato nell'abitacolo: artigiano in fin di vita

E' ricoverato in fin di vita al Civile il 69enne Severino Nancini, l'artigiano di Erbusco vittima del terribile incidente stradale di lunedì pomeriggio lungo la Ss45bis, tra Salò e Roè Volciano. A bordo del suo furgone, una Citroen Berlingo, è uscito fuori strada schiantandosi contro il guard rail: ha centrato prima la protezione alla sua destra, per poi carambolare sul lato opposto della carreggiata.

Nancini è sopravvissuto per miracolo: una trave in legno della protezione stradale ha sfondato il parabrezza infilandosi nell'abitacolo, colpendolo con violenza alla testa. Quando è stato soccorso l'uomo era già privo di conoscenza. Non è stato facile liberarlo dal mezzo, intrappolato tra vetri e lamiere.

E' stato medicato sul posto, poi trasferito d'urgenza in ospedale, al Civile, in elicottero. Attualmente è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Sul posto l'automedica e l'ambulanza dei volontari di Odolo, la Polizia locale per i rilievi, i carabinieri del Radiomobile, i Vigili del Fuoco. A dare l'allarme altri automobilisti di passaggio.