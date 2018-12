Follia in galleria: auto fa inversione per saltare la coda e provoca un frontale

Una manovra azzardata in galleria, poi lo schianto frontale. Uno scontro pauroso, nel quale sono rimaste coinvolte due auto, che ha letteralmente mandato in tilt il traffico, già congestionato, della Statale 45bis. Due macchine distrutte, lunghe code, ma solo qualche graffio per le tre persone che viaggiavano a bordo dei veicoli: è andata bene, ma vista la dinamica il bilancio dell'incidente avvenuto in territorio di Roè Volciano poteva essere decisamente più pesante.

La dinamica

Tutto è accaduto attorno alle 16.30: stando alle prime ricostruzioni, a provocare l'incidente sarebbe stata una Peugeot, guidata da una donna di 63 anni, che viaggiava in direzione di Brescia. A metà della galleria l'automobilista si sarebbe trovata di fronte una lunga colonna di auto e avrebbe così deciso di invertire la marcia. Proprio mentre effettuava la pericolosa manovra si è trovata di fronte un'altra auto: inevitabile l'impatto frontale. Per fortuna lo scontro è avvenuto a bassa velocità e la donna, così come il 73enne e il 21enne che erano a bordo dell'altro veicolo, sono usciti praticamente illesi dalle rispettive macchine.

Traffico in tilt

Una volta dato l'allarme, sul posto si sono precipitate un'ambulanza dei volontari dell'Anc di Roè Volciano e una squadra dei Vigili del Fuoco. Tutte le tre persone coinvolte sono state medicate sul posto e nessuno è stato trasferito in ospedale. Le operazioni di rimozione delle auto hanno però messo in ginocchio il traffico già rallentato e lunghe code si sono formate in direzione della città.