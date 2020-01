Terribile frontale mentre torna a casa dal lavoro: Mario è morto in ospedale

Ha raggiunto la sua amata moglie Giuseppina, scomparsa ormai da più di 10 anni: è morto in ospedale Giovan Maria Rossini, il noto artigiano edile di Roccafranca (che tutti conoscono come Mario) che meno di un paio di settimane fa – il 16 gennaio – era rimasto vittima di un terribile incidente stradale a Calvenzano, in provincia di Bergamo. E' spirato nel fine settimana al Giovanni XXIII di Bergamo, l'ospedale in cui era ancora ricoverato.

I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del paese: il corteo funebre partirà solo pochi minuti prima dalla sua abitazione di Via Martin Luther King, dove nel frattempo è stata allestita anche la camera ardente.

Il maledetto incidente mentre tornava dal lavoro

Molto conosciuto in paese, e non solo, nonostante fosse già il tempo di una meritata pensione, Rossini continuava a lavorare. Anche in quel maledetto giovedì, il giorno dell'incidente, stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Era a bordo della sua Volkswagen Golf insieme ad un amico, fortunatamente rimasto ferito solo in modo lieve, sulla Strada provinciale 185 in territorio di Calvenzano.

Improvvisamente la sua auto avrebbe sbandato, schiantandosi frontalmente con un'altra vettura che viaggiava in senso opposto. Impatto violentissimo, e inevitabile: Rossini era stato trasferito d'urgenza in ospedale, in gravi condizioni, ma sembrava essersi stabilizzato. Invece con il passare dei giorni la situazione è peggiorata, fino al tragico epilogo. Grande appassionato di calcio, era tifoso della Fiorentina.