Schianto frontale sulla Provinciale: due feriti, uno è in gravi condizioni

Due i feriti, di cui uno in gravi condizioni, nell'incidente stradale di mercoledì pomeriggio a Roccafranca, intorno alle 18.15 sulla Strada Provinciale 2, non lontano dai laghetti e dalla Cascina Borghetti. Un'Audi Q3 e una Fiat Panda si sono centrate frontalmente, probabilmente a causa della scarsa visibilità e dell'asfalto reso scivoloso dalle forti piogge (con venti a 100 all'ora, e danni ingenti in tutta la Bassa).

L'allarme è stato lanciato da altri automobilisti che hanno assistito alla scena. Come detto sono due i feriti: due uomini di 42 e 54 anni. Ad avere la peggio il conducente della Fiat Panda: non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono ancora gravi, ricoverato al Civile in codice rosso, trasferito in ospedale da un'ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi.

L'uomo alla guida dell'Audi si è fatto male, ma le sue condizioni sono più rassicuranti: è stato comunque trasferito, in codice giallo, al nosocomio di Chiari, trasferito in ospedale da un'ambulanza dei volontari di Rovato.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: non facile il ripristino regolare della viabilità, anche a causa del maltempo che in alcuni casi ha reso difficoltose anche le più semplici manovre di guida. I mezzi incidentati sono stati rimossi dalla carreggiata anche grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.