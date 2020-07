Travolta in allenamento, è morta Roberta Agosti: era la compagna di Marco Velo

Atleta tesserata per il Team Millenium di Brescia, compagna di Marco Velo, è Roberta Agosti la vittima dell'incidente mortale avvenuto questa mattina sulle strade del Basso Garda, nel territorio comunale di Lonato.

La donna, 51 anni, residente in città, stava pedalando in gruppo assieme al suo compagno, ex campione di ciclismo, attuale collaboratore del commissario tecnico della nazionale, Davide Cassani. L'incidente è avvenuto tra Lonato e il Santuario della Madonna della Scoperta. Dalle prime testimonianze il gruppo di amici stava pedalando lungo un tratto di strada relativamente tranquillo, su un rettilineo in leggera salita.

Lo scontro è avvenuto con un camion-cisterna che trasporta latte, che proveniva dalla direzione opposta rispetto al gruppo. L'impatto non ha lasciato scampo a Roberta: inutili i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario giunto sul posto a bordo di un'ambulanza e di un elicottero.