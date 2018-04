Carambola tra camion e auto sul cavalcavia, paura per una neonata

Un incidente ha paralizzato la Statale 45bis nel pomeriggio di giovedì. Tutto è accaduto intorno alle 16.45 sul cavalcavia che sovrasta le località di Treponti e Ciliverghe: un grosso camion, che viaggiava verso la città, ha tamponato un'auto, coinvolgendo nello schianto altre due macchine.

Nella carambola sono rimaste ferite diverse persone, nessuna in maniera grave. A preoccupare maggiormente, negli istanti successivi all'incidente, le condizioni di una neonata che era a bordo di uno dei veicoli coinvolti: la bimba di pochi mesi è stata estratta dall'abitacolo da un Carabiniere. Per fortuna non avrebbe riportato traumi e ferite.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica che hanno trasportato i feriti, tutti lievi, al Civile e al Città di Brescia. Dei rilievi si è occupata la Polizia Locale di Rezzato, che sta ricostruendo la dinamica dello schianto.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: il tratto di Statale è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia per più di un'ora per consentire le operazioni di soccorso, paralizzando la circolazione. Lunghe code si sono formate sia lungo la 45bis, sia sulle strade secondarie.